Координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец заявляет о "вранье" и об ухудшении положения ВСУ.

Соответствующая публикация появилась на страинеце эксперта в Фейсбуке.

Под "враньём Машовец подразумевает несоответствие действительности сообщений о положении дел на участке фронта под Добропольем Донецкой области.

"Я, хоть убейте, не понимаю, зачем врать о положении дел на фронте. Новое Шахово не освобождено (об этом сообщал Deep State - Ред.). На Добропольском направлении нет никаких окружений и котлов противника (об этом заявлял главком Сырский - Ред.) Более того, ситуация продолжает ухудшаться для ВСУ", – пишет эксперт.

Напомним, Машовец ранее уже заявлял, что ситуация на добропольском направлении в реальности не такая, как заявляет командование ВСУ.

Война в Украине продолжается 1318-й день. Последние новости с ключевыми событиями пятницы, 3 октября 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Зафиксировано новое продвижение войск РФ в двух областях, что набрало темп за последние несколько суток: в Днепропетровской области неприятель продвинулся к западу от деревни Новоивановки, в Запорожской – в Полтавке. Украинские военные считают, что противник готовит ещё одно наступление в северной части Днепропетровской области – на новопавловском направлении.

