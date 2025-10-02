Удары по Украине российских дронов в последние дни, которые привели к множеству прилётов и к серьёзному ущербу энергетике, активизировали в Украине обсуждение эффективности работы ПВО и вызвали вопросы о том, насколько адекватно построена борьба с БПЛА.

Уже несколько месяцев украинские власти говорят, что начали производство дронов-перехватчиков, однако с тех пор даже официальная статистика по сбитиям "Шахедов" не улучшилась. Да и на конкретных примерах видно, что летающие среди бела дня над Киевом дроны (как, например, сегодня) парализуют столицу воздушной тревогой на несколько часов.

Об этом сегодня в соцсетях написала украинская журналистка Екатерина Коберник.

"Я просто напомню, что власть на разных уровнях - от президента до руководителя Агентства оборонных закупок - говорила, что в начале осени мы выйдем на массовое производство дронов-перехватчиков. Что все законтрактовали вовремя. Параллельно производители говорили, что это неправда. Что их не контрактуют. Что никакого массового производства в эти сроки не будет. В начале октября мы имеем ожидаемые массовые дроновые атаки россиян нон-стоп. Часами дроны кружат над целями и бьют точно туда, куда планировали. В статистике немало прилетов просто не отображают. Вопросов много, но главный — так а что с обещанными перехватчиками? Как работает эта система? Она же не может быть лоскутной — где кто запустил, там и сбили. Должна же как-то координироваться с ПВО. Кто отвечает за это направление? Есть аналог Линии дронов? Кто там Мадяр? У нас точно все идет по плану?", - пишет Коберник.

Ей ответила нардеп Марьяна Безуглая.

"Плана нет, Катерина. Даже не хочу писать, какой там хаос. Силы беспилотных систем (Мадяр), Генштаб, Воздушные силы, Минобороны, Кабмин, частные инициативы, местные администрации… Этот ансамбль играет разные мелодии, и всё же совокупная эффективность есть. Но интегрированной системы ПВО до сих пор нет", - написала она. И напомнимла свои слова месячной давности о том, что нужно готовиться к блэкауту и тяжелой зиме.

"Продолжаем игнорировать неприятные вопросы об антидроновой обороне и тогда точно все получится. Одновременно с этим, будучи чиновниками, заявляем о том, что людям нужно готовиться к отключению света, воды и газа. Сюр", - написал известный украинский военный паблик "Николаевский ванек", комментируя удары последних дней.

Также украинские военные паблики пишут о большой "дыре" с противодронной обороной в Черниговской области, где "шахеды" почти никто не сбивает и потому они выносят там инфраструктуру на глубину до 100 километров от границы.

Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко заявлял, что грядущей зимой снова возможны блэкауты из-за обстрелов территории Украины со стороны РФ.

Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко говорил, что некоторые города Украины зимой могут остаться и вовсе без отопления.