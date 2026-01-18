В субботу днем президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в Штаты прибыла украинская делегация на переговоры со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

"Ближе к вечеру по киевскому времени я ожидаю первые отчеты о встречах", - сказал президент.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов, который отправился на переговоры в США вместе с лидером фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией и секретарем СНБО Рустемом Умеровым, также в субботу анонсировал встречу с американской делегацией в США.

"Мы проведем важный разговор с американскими партнерами о деталях мирного соглашения. Запланирована совместная встреча со Стивеном Уиткоффом, Джаредом Кушнером и Дэниелом Дрисколлом (министр армии США, считается близким к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу - Ред.). Украине нужен справедливый мир. Мы работаем над достижением результата", - написал Буданов.

Однако уже вечер воскресенья, а никаких сообщений о встречах в Америке пока не поступало ни с украинской, ни с американской стороны. Также пока нет никаких утечек и в западных СМИ.

Это противоречит стандартной практике таких встреч, которые так или иначе комментируются по их итогам.

Мы уже писали, что на данный момент в переговорах есть как минимум два публично озвученных разногласия. Первое - территориальное: Украина отказывается выводить войска из Донбасса, что, похоже, входит в план Трампа, но против чего выступают украинские власти (на днях Трамп назвал Зеленского препятствием на пути договоренностей о прекращении огня в Украине). Второе - гарантии безопасности, по которым Украина требует введения западных войск под гарантии США, но Трамп их пока не дает.

Также, как мы уже упоминали, потенциально проблемных моментов может быть гораздо больше.

Западные СМИ на днях писали, что Уиткофф и Кушнер планируют до конца января привезти в Москву некие новые наработки. Судя по всему, поездка делегации Буданова, Умерова и Арахамии в Штаты - это попытка данные наработки согласовать с Украиной.

И, по всей вероятности, разговор идет тяжелый, если о нем второй день нет никаких известий.