Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности США уже "фактически готов к финализации" на будущей встрече с американским коллегой Дональдом Трампом.

Об этом глава государства сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, секретарь СНБО Рустем Умеров доложил ему, что на переговорах во Франции делегации Украины и США обсуждали "сложные вопросы по базовой рамке для окончания войны, и украинская сторона представила возможные варианты финализации этого документа". Теперь ожидаются переговоры представителей США и РФ и реакция Москвы на подготовленные документы.

Также Зеленский заявил, что Украина готовит контакты с партнёрами по поводу давления на Россию.

"Реалистичность будущих гарантий безопасности должна подтверждаться способностью партнеров уже на этом этапе оказывать действенное давление на агрессора. Готовим новые соответствующие контакты с партнёрами", - написал президент.





Напомним, что США не подписали декларацию Киева, Парижа и Лондона о введении западных войск в рамках мирных соглашений. И Зеленский своей публикацией косвенно подтвердил, что Трамп пока не дал своего согласия на этот вариант.

Что означают заявления о европейских войсках в Украине, сделанные в Париже, мы разобрали в отдельном материале.