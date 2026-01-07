Из финального текста Парижской декларации, одобренной по результатам заседания "коалиции желающих" в Париже 6 января, была исключена фраза об обязательствах США поддержать многонациональные силы в Украине в случае повторного вторжения России. Кроме того, США не стали эту декларацию подписывать.

Об этом сообщает издание "Европейская правда" со ссылкой на проект документа и сведения от чиновника администрации президента Франции.

Издание пишет, что если сравнить текст проекта Парижской декларации "коалиции желающих" и финальный текст, то последний отличается тем, что в абзаце о многонациональных коалиционных силах не содержит упоминания об обязательствах Соединённых Штатов оказать им поддержку в случае нарушения россиянами договорённости о прекращении огня.

Так, в проекте заявления, с которым ознакомилась "ЕП" перед началом заседания "коалиции решительных" 6 января, говорилось, что многонациональные силы "будут возглавляться европейцами, с привлечением также неевропейских членов коалиции, и при участии США, включая американские мощности, такие как разведка и логистика, с обязательством Пентагона поддержать эти силы в случае нападения".

Финальная версия Парижской декларации "коалиции решительных" указывает, что многонациональные силы "будут возглавляться европейцами, с привлечением также неевропейских членов коалиции и предложенной поддержки США".

Напомним, что ранее Британия и Франция не будут вводить свои войска в Украину, если не получат от США гарантий их военной поддержки в случае нападения РФ.

Ранее "Страна" разбиралась что означают заявления по европейским войскам в Украине, сделанные в Париже.

Война в Украине продолжается 1414-й день. Мы следим за последними новостями среды, 7 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, армия РФ продвинулась на двух участках Донецкой области: около трассы на Славянск со стороны Бахмута; также военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке сообщил о продвижении россиян на славянском направлении со стороны Лимана.

