Война может завершиться в течение полугода.

Такой прогноз дал Владимир Зеленский во время выступления на церемонии открытия председательства Кипра в Совете Европейского Союза.

"Мы отмечаем, что переговоры достигли нового рубежа вместе с нашими европейскими партнерами и, конечно, с США и всеми участниками "коалиции желающих". Мы понимаем, что эта война может завершиться еще во время вашего президентства", – сказал он.

Поскольку Кипр будет председательствовать в Совете ЕС до 1 июля, можно сделать вывод, что Зеленский имел в виду завершение войны в первой половине года.

Он также добавил, что ключевую роль в мирном процессе играет Евросоюз, а санкции против России и поддержка Украины с укреплением её обороноспособности помогают давить на противника.

"Новый пакет готовится, много шагов делается для того, чтобы нанести удары по теневому флоту России, потому что каждый доллар, который теряет Россия, она теряет как агрессор", - отметил Зеленский.

В ноябре генеральный секретарь НАТО Марк Рютте уверял, что завершение войны в Украине возможно до конца 2025 года. Его прогноз не оправдался.

Тем временем война идет уже 1414-й день. Мы следим за последними новостями 7 января в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным украинского телеграм-канала Deep State, армия РФ продвинулась на двух участках около трассы на Славянск со стороны Бахмута. Также военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке сообщил о продвижении россиян на славянском направлении со стороны Лимана.

