Госсекретарь США Марко Рубио считает, что война России с Украиной может быть остановлена до конца текущего года.

Информация была озвучена в ходе краткого интервью прессе на выступлении в Белом доме.

При этом Рубио заявил, что наиболее проблемные вопросы по условиям мирного соглашения между Киевом и Москвой остаются нерешёнными.

Ранее госсекретарь США подтвердил, что Кремль требует вывода ВСУ из Донецкой области.

Война в Украине идёт 1395-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 19 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Накануне мы подводили итоги предыдущего дня войны. К четвергу войска РФ в Донецкой области продвинулись под Покровском, в Северске и в районе посёлка Дачного. Также существенно сократилась площадь, контролируемая ВСУ в Мирнограде. Россияне утверждают, что в этом городе осталось лишб очаговое сопротивление сил обороны Украины.

