Президент РФ Владимир Путин потребовал, чтобы на следующих выборах в Украине смогли проголосовать те 10 миллионов украинцев, которые сейчас проживают в России.

Об этом он заявил на прямой линии.

По его словам, в настоящее время на российской территории проживают миллионы граждан Украины.

"По разным подсчетам от 5 до 10 миллионов, которые имеют право голоса. И если уж выборы будут, то тогда мы вправе потребовать от тех, кто будет их организовывать, предоставить право украинцам, проживающим сейчас в России, проголосовать на территории РФ", — сказал он.

При этом Путин снова заявил о нелигитимности украинской власти и акцентировал внимание на необходимости проведения выборов. Глава Кремля также отметил, что Москва "готова подумать" о прекращении ударов вглубь Украины в день голосования в случае проведения выборов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что одним из условий проведения выборов президента должна стать остановка огня. СМИ же писали, что в Офисе президента Украины провели совещание о возможности выборов во время военного положения и дали указание готовить соответствующий законопроект.

Украинский президент также сообщил, что уже предложил Верховной Раде разработать законы о выборах во время войны.