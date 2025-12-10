Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил Верховной Раде разработать законы о выборах во время войны.

Об этом глава государства проинформировал в своем видеообращении.

Судя из его слов, США и другие партнёры настаивают на проведении выборов в Украине.

Сам же Зеленский описал это, как "давление".



"Сегодня говорил с представителями Верховной Рады Украины. Предметно. Я не буду допускать никаких спекуляций против Украины, и если партнеры, в том числе ключевой наш партнер в Вашингтоне, говорят так много и так конкретно о выборах в Украине – о выборах в условиях правового режима военного положения, мы должны дать украинские законные ответы на каждый вопрос и на каждое сомнение. Это непросто, но давление на это нам точно не нужно. Ожидаю, что народные депутаты предложат свое видение", – сказал он в вечернем обращении.

Ранее Зеленский заявил, что выборы могут быть проведены в течение 60-90 дней в случае обеспечения их безопасности.

