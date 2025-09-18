Предпосылок для проведения выборов на данный момент нет.

Об этом заявил заместитель главы Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик.

По его словам, военное положение сохраняется, что не позволяет провести выборы по закону, а в бюджете на следующий год на выборы не предусмотрены средства.

При этом он не утверждал, что выборов в следующем году не будет, даже если война завершится.

Ранее мы писали, что несколько депутатов фракции "Слуга народа" неожиданно заговорили о скором завершении войны и возможных выборах.

Например, народный депутат Фёдор Вениславский, входящий в комитет по вопросам нацбезопасности и обороны, заявил, что война "очевидно" близка к завершению, на что указывает возросшая активность политических сил.

Также народный депутат Железняк раскритиковал бюджет на 2026 год, отметив, что на различные социальные программы и предвыборные инициативы планируют потратить больше, чем на увеличение выплат военным.

"Это не бюджет воюющей страны, а бюджет выборов", — подчеркнул нардеп.



Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.