Владимир Зеленский заявил о готовности провести выборы в Украине в случае достижения с Россией соглашения о перемирии.

Об этом он сказал в интервью изданию Axios.

"Я ему (президенту США Дональду Трампу - Ред.) сказал, что если у нас будет перемирие, если будет прекращение огня, то мы сможем использовать этот период и я смогу дать сигнал парламенту, и возможно, хотя это будет трудно по Конституции, можно будет подумать о проведении выборов. Парламентарии могут попытаться найти способ, как провести выборы. Но нам нужно перемирие", - отметил президент Украины.

Журналист Барак Равид уточнил, обязуется ли Зеленский уже "завтра, если Владимир Путин согласится на трехмесячное, шестимесячное или иное перемирие", продвигать идею проведения выборов?

"Да. Потому что в этот период времени Украина, Россия и США должны найти путь, как действительно закончить эту войну. И я не против, если люди захотят увидеть лидера, которому дадут новый мандат. Я готов уйти, потому что это не моя цель", - заявил Зеленский.

Ранее в интервью Fox News Зеленский допустил проведение выборов после прекращения огня в случае предоставления гарантий безопасности.

