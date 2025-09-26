Владимир Зеленский поддержал мнение о том, что Украина не выигрывает войну.

Он согласился с такой оценкой положения журналистом Бараком Равидом во время интервью Axios.

Равид заявил, что Украина "не проигрывает войну, но и не выигрывает".

"Да. Это верно. У нас недостаточно оружия, недостаточно ПВО", - согласился президент.

Также у Зеленского спросили, что изменилось с момента ссоры в Белом доме, когда президент США Дональд Трамп говорил, что у Украины нет козырей.

"Трамп понял, что Путин не принесет ему успеха. Американский народ не доверяет Путину", - ответил Зеленский.

Он добавил, что Трамп хочет, чтобы Украина победила.

Кроме того, Зеленский пригрозил ударами по объектам энергетики РФ, если из-за обстрелов в Украине возобновятся отключения света.

"Если россияне сделают нам блэкаут, мы будем атаковать их энергетику. Нам нужно оружие большой дальности от США", — заявил президент.

Ранее мы приводили другие заявления Зеленского в интервью Axios.

Также мы подробно разбирали последние высказывания Трампа о войне в Украине, поддержке Киева Европой и России.