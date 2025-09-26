Владимир Зеленский сделал неожиданное заявление в интервью изданию Axios. Он, по сути, утвердительно ответил на вопрос, готов ли покинуть президентский пост после завершения войны.

"Если мы закончим войну с Россией – да, я готов не идти", - сказал Зеленский.

Среди комментаторов выделяются сейчас две большие группы.

Одни полагают, что Зеленский действительно по какой-то причине решил больше в выборах не участвовать - например, по настоятельной просьбе западных партнеров.

По мнению других (а их большинство), это была всего лишь фигура речи ради пиара, чтобы показать, что Зеленский за свое кресло не держится, и заодно опровергнуть популярный среди его оппонентов и внутри страны, и на Западе тезис, что все его действия в последнее время обусловлены не нуждами обороны, а логикой удержания власти на будущих выборах. Под действиями понимаются атаки на антикоррупционные органы, санкции против оппонентов и выделение огромных средств на социальные программы, в то время как армия нуждается в дополнительных деньгах.

То есть, согласно второй точке зрения, Зеленский подобными заявлениями о готовности не участвовать как бы показывает, что выборы его сейчас вообще не интересуют, а единственное, о чем он думает, - это победа над агрессором.

В реальности же внутри страны идут совсем иные процессы: Офис президента и лично Зеленский продолжают концентрировать власть в своих руках, а многие решение власти (например, о проекте бюджета на следующий год) действительно очень сильно напоминают подготовку к выборам.

В конце концов Зеленский не сказал однозначно, что не будет участвовать в выборах. Он сказал: "Я готов не участвовать в выборах". А это две большие разницы.

С точки зрения политических процессов куда большее значение имеет иной тезис президента Украины, который он за последние дни повторил неоднократно: о том, что он готов объявить выборы, как только начнется перемирие.

Напомним, что ранее столь однозначно на Банковой о перспективах выборов после прекращения огня не говорили. Наоборот, ее спикеры, да и сам президент все время подчеркивали, что само по себе перемирие еще не означает отмену военного положения, а значит, и запрет на выборы не будет отменен. И вообще они возможны только после достижения устойчивого мира.

Теперь же, как видим, концепция поменялась: выборы возможны уже сразу после прекращения огня.

И это значимая перемена, которая добавляет аргументов тем, кто считает, что Офис президента на самом деле к выборам активно готовится, не исключая, вероятно, что перемирие в обозримом будущем все-таки будет объявлено.

Подробнее о том, что означают последние заявления Зеленского о выборах и как может повести себя украинский президент, если война закончится и начнется предвыборная кампания, в статье "Страны".

Нужно прекращение огня

Американский новостной веб-портал Axios выложил ряд тезисов Зеленского из большого интервью программе The Axios Show, что анонсирована на пятницу. Как сказано в короткой заметке, президент Украины побеседовал с журналистом после выступления на Генеральной Ассамблее ООН и серии встреч с лидерами разных стран, включая президента США Дональда Трампа.

Наиболее резонансным оказалось заявление Зеленского об участии в следующих выборах. Журналист Axios Барак Равид спросил, останется Зеленский после войны президентом мирного времени или же скажет, что достаточно послужил стране и покидает пост. Судя по всему, имелось в виду, будет ли Зеленский баллотироваться ещё на один президентский срок.

"Если мы закончим войну с Россией, да, я готов не идти (на выборы - Ред.). Это не моя цель – выборы. Я очень хотел быть с моей страной, помогать ей в тяжёлый период. Это то, что я хотел всегда. Моя цель – закончить войну", – заявил Зеленский.



Разговор Зеленского и Трампа касался и выборов в Украине. Фото: president.gov.ua

Прекращение огня даст "возможность провести выборы", заявил Зеленский.

"Я ему (Трампу - Ред.) сказал, что если у нас будет перемирие, если будет прекращение огня, то мы сможем использовать этот период и я смогу дать сигнал парламенту, и, возможно, хотя это будет трудно по Конституции, можно будет подумать о проведении выборов. Парламентарии могут попытаться найти способ, как провести выборы. Но нам нужно перемирие", - заявил президент Украины.

Ведущий уточнил, обязуется ли Зеленский уже "завтра, если Путин согласится на трехмесячное, шестимесячное или иное перемирие", продвигать идею проведения выборов.

"Да. Потому что в этот период времени Украина, Россия и США должны найти путь, как действительно закончить эту войну. И я не против, если люди захотят увидеть лидера, которому дадут новый мандат. Я готов уйти, потому что это не моя цель", - сказал Зеленский.

Мотивы президента

Приведённое выше заявление Зеленского распространили многие СМИ, в том числе государственные, например "Укринформ", и считающиеся близкими к ОП, например телеканал "1+1".

А вот частные блогеры и комментаторы, традиционно отражающие позицию окружения президента Зеленского, по наблюдениям "Страны", высказывались на эту тему неохотно. Впрочем, слова Зеленского о возможных выборах в Украине всё равно довольно широко обсуждали. Как мы уже говорили, выделяются две большие группы: те, кто, грубо говоря, поверил Зеленскому, и те, кто засомневались в правдивости его слов.

Среди первых, например, экс-посол Украины в США, бывший замглавы Администрации президента Валерий Чалый, который в эфире Radio NV заявил: "Я услышал президента Украины Владимира Зеленского. Я доверяю его словам (о готовности не идти на выборы - Ред.). Он сказал: "Я пришёл на один срок". Всё. Я думаю, здесь нужно поставить точку". То есть, по его мнению, Зеленский в интервью Axios подтвердил свое обещание из предвыборной программы в случае победы на президентских выборах 2019 года не баллотироваться на новый срок.

Не принявшие такую трактовку комментаторы заявляют, что в своих заявлениях Зеленский лукавит. И на самом деле отказываться от планов идти на новый президентский срок в ОП не собираются.

"Зеленский уже как Трамп. Меняет планы через день. Зеленский то идёт в президенты, то не идёт. Ещё на прошлой неделе на встрече с фракцией "Слуги народа" шёл, а в общении с журналистами Axios заявил, что не пойдёт во второй раз в президенты, если война с россиянами будет завершена. Уже жду комментарий Ермака и публичные приглашения Зеленского к выборам от фракции "Слуги народа" и организованной общественности", – написал на своей странице в Facebook журналист Сергей Руденко.

В свою очередь политолог Андрей Золотарёв убеждён, что заявления президента о якобы нежелании снова баллотироваться на пост не соответствуют истинным планам Банковой. Зеленский всё это сказал, чтобы, во-первых, "сбить новую волну негатива" в западных СМИ и ответить на вопросы той же американской администрации о сроках новых выборов (о чём сам же заявил в интервью Axios) и, во-вторых, по внутриукраинским мотивам.

"Судя по всему, Зеленский может быть доволен своими переговорами и интервью в США: он выторговал время. Во внутренней политике теперь он может доделать начатую, но отложенную из-за возникших трудностей работу: поставить в стойло антикорупционную вертикаль, чтобы всё было под президентом, никаких шараханий. Могут заодно прошерстить и остатки оппозиции и медиа, которые не хотят шагать в ногу. Это будет у нас главным политическим трендом осени", – объясняет политолог Золотарев "Стране".

Народный депутат Алексей Гончаренко (партия "Евросолидарность") в своём Telegram-канале намекнул на связь между недавними неприятными для Зеленского статьями в западных СМИ с его заявлением о готовности не идти на второй срок.

"Сначала выходят статьи во влиятельных иностранных медиа о том, что Зеленского обвиняют в узурпации, и о том, как он готовится идти на второй срок. А теперь Зеленский говорит, что готов уйти. Ну, запомним", – написал Гончаренко.

Близкий к Банковой источник тоже полагает, что заявления Зеленского о готовности не идти на выборы связаны с последними негативными для него статьями в западных СМИ. Однако, по его мнению, это не означает, что президент решил не идти на второй срок.

"Если посмотреть и эти публикации, и другие выступления критиков президента, то там звучит мысль, что Зеленский в меньшей степени думает о войне, а в большей степени - как удержать свою власть и подготовиться к выборам. Потому и давит антикоррупционеров, а также делает популистские шаги вроде крупных социальных выплат в бюджете на следующий год и отмены запрета на выезд из страны молодежи. Плюс к тому Россия и определенные круги на Западе продвигают тему, что Зеленский не хочет заканчивать войну, потому что желает "вечно оставаться у власти". Чтобы перебить это, президент и высказал два тезиса. Первый: готов провести выборы сразу после объявления перемирия. Второй: готов в новых выборах не участвовать, за свое кресло не держусь, думаю только об отражении агрессии. Однако внутри Банковой ничего не указывает на то, что Зеленский готовится оставить свой пост в обозримом будущем. Наоборот: кипит работа по максимальному усилению контроля над всеми политическими и экономическими процессами в стране. Делается это под ожидаемые скорые выборы либо нет - не принципиально. Максимальное укрепление власти Зеленского и удаление из политической, правоохранительной и государственной системы всех элементов, которые этой цели мешают, будет способствовать решению любой задачи: будь то победа на выборах, если война закончится, либо сохранение управляемости вертикалью власти, если война затянется. Хотя то, что президент делает такой акцент на том, что выборы в стране будут объявлены, как только начнется перемирие, указывает, что начало уже в обозримом будущем предвыборной кампании он вполне допускает. И, соответственно, к ней готовится", - говорит источник.