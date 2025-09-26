Президент США Дональд Трамп снова раскритиковал российского лидера Владимира Путина.

Заявления Трампа прозвучали во время общения с журналистами в Белом доме.

Президент США заявил, что ему не нравится политика Путина. Также Трамп считает, что дела у Москвы идут плохо.

Глава Белого дома высказался о том, что российская экономика "катится к чертям", Россией "захвачено очень мало территорий, более того, она даже теряет часть земель".

Напомним, на встрече в ООН Зеленский сообщил Трампу, сколько километров украинской территории за месяц освободили ВСУ.

Ранее западные издания писали, что новая риторика президента США Дональда Трампа в адрес России с обвинениями в бесцельной войне - это переговорная тактика, призванная оказать давление на Кремль. В Белом доме говорят, что все действия Трампа рассматриваются "через призму вопроса: как нам заключить сделку?"

В отдельном материале мы разбирали новые заявления Трампа о войне в Украине.

