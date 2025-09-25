Новая риторика президента США Дональда Трампа в адрес России с обвинениями в бесцельной войне - это переговорная тактика, призванная оказать давление на Кремль.

Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

По мнению сотрудника американской администрации, новая позиция Трампа демонстрирует его разочарование в отношении Владимира Путина. Однако при этом в отношении Киева президент США не сигнализировал о серьезных изменениях в политике.

В Белом доме говорят, что все действия Трампа рассматриваются "через призму вопроса: как нам заключить сделку?"

Трамп посылает сигнал: Россия — огромная страна с огромной экономикой, у них военная экономика, а Украина всё ещё способна обороняться почти четыре года. Если Путин не хочет мира, пусть война продолжается, а мы продолжим продавать оружие НАТО.

Владимир Зеленский и другие украинские чиновники, встречавшиеся с Трампом, "были в восторге", рассказал изданию высокопоставленный украинский источник. Между двумя лидерами "царила тёплая атмосфера", Трамп продемонстрировал детальное знание текущей ситуации на поле боя, а Зеленский сообщил о "шатком состоянии российских вооруженных сил".

В Украине понимают, что позиция Трампа может снова измениться, но рассчитывают, что текущая перемена даст импульс республиканцам в конгрессе, например, по вопросу усиления санкций.

