Европейские политики опасаются, что президент США Дональд Трамп готовится обвинить их в провале войны в Украины, и больше не считают его надежным союзником.

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

Европейские чиновники полагают, что публикация Трампа в соцсети о возможности Киева победить на поле боя ставит перед ними "невыполнимую задачу", которая позволит президенту США переложить вину с Вашингтона, если Киев потерпит неудачу в войне или у него не хватит денег.

То же касается и обещаний ввести жесткие санкции против РФ, если ЕС прекратит закупку ее нефти и введет пошлины против Индии и Китая.

"Это начало игры в обвинения", — сказал один из чиновников о резкой смене позиции Трампа. По его словам, "США знают, что пошлины для Китая и Индии будут невозможны" для ЕС.

По словам другого чиновника, Трамп "выстраивает отходной путь", чтобы иметь возможность обвинить Европу, когда и если потребуется. Изменение было "впечатляющим" и "в целом позитивным", но Трамп "задал очень высокую планку", отметил немецкий чиновник.

"Трамп хочет избежать того, чтобы после девяти месяцев пребывания у власти эта война стала и его войной, а не только войной Байдена", — заявил профессор международных отношений в Мюнхенском университете бундесвера Карло Масала.

Один европейский чиновник указал на то, что подпись Трампа "Всем удачи!" под его постом в Truth Social равносильна акту передачи дел.

Другой европейский источник заявил: "Все видят, что он отстраняется".

При этом позитивно оценивают заявление Трампа в Украине и Франции. Эмманюэль Макрон после разговора с президентом США назвал заявление "очень правильным", добавив, что "если мы полностью поддержим Украину в этой ситуации, российская экономика пострадает, поэтому есть возможность для хорошего будущего".

А первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица считает, что высказывания Трампа "не были спонтанным эмоциональным всплеском", а стали результатом долгих дискуссий с Украиной, Европой и его советниками, а также последовали после предоставления ему разведданных. Кислица не думает, что Трамп бросает Украину, но призывает Европу "сделать больше".

Между тем Владимир Зеленский уверен, что президент США намерен поддерживать Украину до самого конца.



В отдельном материале мы разбирали новые заявления Трампа об Украине.