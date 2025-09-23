Президент США Дональд Трамп считает, что Украина при помощи Евросоюза сможет отвоевать всю свою территорию.

Об этом глава Белого дома написал в своей социальной сети Truth Social.

По его мнению, Россия находится в очень плохом экономическом положении и является "бумажным тигром". И Киев может не только восстановить свои границы, но и пойти дальше. То есть, надо полагать, на российскую территорию.

При этом, судя по тексту Трампа, бесплатно оружие и прочую помощь США Украине поставлять не будут. А продолжат уже запущенную схему, когда страны НАТО покупают оружие у США для продажи его Киеву.

Приводим полный текст заявления Трампа.

"Узнав и полностью поняв военную и экономическую ситуацию между Украиной и Россией, а также увидев экономические проблемы, которые она создает для России, я думаю, что Украина при поддержке Европейского союза в состоянии бороться и отвоевать всю Украину, вернув ее в ее первоначальное состояние. Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы и, в частности, НАТО, изначальные границы, с которых началась эта война, вполне могут быть вариантом. Почему бы и нет? Россия бесцельно сражается уже три с половиной года в войне, которую Реальной Военной Силе следовало бы выиграть меньше чем за неделю. Это не украшает Россию. На самом деле, это очень сильно выставляет ее "бумажным тигром". Когда жители Москвы и всех крупных городов, посёлков и районов по всей России узнают, что на самом деле происходит с этой войной, что им практически невозможно достать бензин из-за длинных очередей, и что происходит в их военной экономике, где большая часть денег уходит на борьбу с Украиной, обладающей Великим Духом и становящейся только лучше, Украина сможет вернуть свою страну в её первозданном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше! Путин и Россия находятся в больших экономических проблемах, и сейчас самое время для Украины действовать. В любом случае, я желаю обеим странам всего наилучшего. Мы продолжим поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО делало с ним всё, что захочет", – написал он.

Напомним, сегодня Трамп встретился с Зеленским на полях Генассамблеи ООН. Президент США сделал серию жёстких заявлений о России, НАТО и энергетической торговле Европы с РФ. На брифингах и в ответах на вопросы он призвал союзников по Альянсу сбивать российские самолёты-нарушители, пообещал позже ответить, "доверяет ли он по-прежнему Путину", а также заявил, что готов давить на Будапешт по вопросу закупок российской нефти.

В свою очередь Зеленский рассказал Трампу, что ВСУ за последний месяц освободили 360 квадратных километров украинской территории.