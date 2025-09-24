После вчерашнего, выглядевшего сенсационным, заявления президента США Дональда Трампа о том, что Украина сможет отвоевать всю свою территорию с помощью Евросоюза, можно сделать несколько выводов.



После встречи на Аляске, где президент РФ Владимир Путин озвучил Трампу свой план завершения войны, включая вывод украинских войск из Донбасса, перед Киевом и его европейскими партнерами, а также ястребами в Республиканской партии США стояло несколько задач.



Задача-минимум - не допустить, чтобы Трамп начал жесткое давление на Владимира Зеленского с целью склонить его принять план Путина.



Задача среднего уровня – убедить Трампа вернуться к политике времен Джо Байдена и возобновить помощь Украине и/или ввести жесткие санкции против РФ. А также, по возможности, прервать диалог Москвы и Вашингтона.



Задача-максимум – побудить Трампа одобрить действия, которые уже давно требуют ястребы, но на них не соглашался даже Байден, опасаясь прямого военного столкновения НАТО с Россией: введение бесполетной зоны, блокировка портов, обеспечение Украины дальнобойными ракетами с правом бить по Москве.



Соответственно, у Трампа тоже было три варианта действий.



Первый: давить на Зеленского, чтобы тот согласился на условия Путина. Рычаги для давления у Трампа есть, и они позволили бы ему, может, даже довольно быстро, добиться соглашения о прекращении войны. Но слишком сильное сопротивление этому было среди западных элит, которое Трамп не может не учитывать.



Второй: давить на Путина, чтобы тот отказался от тех условий, которые Киев считает неприемлемыми. Рычагов давления на РФ у США осталось не очень много, и их задействование не гарантирует быстрого результата и сопряжено с рисками эскалации в отношениях Москвы и Вашингтона, а также с еще более сильным дрейфом РФ к Китаю.



Третий: ничего не делать, а умыть руки и просто следить за развитием ситуации при условии, что тратить на войну в Украине деньги Америке не надо.



По итогам вчерашнего дня можно констатировать, что Киев и Европа выполнили задачу минимум: не допустили давления Трампа на Зеленского. А также значительно затруднили дальнейший диалог Москвы и Вашингтона и снизили его позитивный настрой относительно Путина, который у Трампа присутствовал после Аляски.



Более того, фактически Трамп вообще снял с повестки дня тему быстрого завершения войны, что тоже является успехом для Зеленского и лидеров европейских стран, которые ранее соглашались с идеей остановки войны по линии фронта только под давлением Трампа и в расчете на то, что Путин на нее не пойдет. При этом их изначальный план предполагал не завершение войны, а ее продолжение до победного конца, однако прямо они это говорить опасались, чтобы не раздражать Трампа. Но теперь президент США сам дал зеленый свет на продолжение боевых действий и войну до границ 1991 года.

На переориентацию Трампа, вероятно, повлиял целый комплекс факторов, в том числе инциденты с дронами и самолетами и, судя по всему, поток информации о том, что украинская армия усиливается, а Россия ослабевает, а потому не может претендовать на какие-либо серьезные уступки со стороны Киева вроде вывода войск из Донецкой области.



Однако на данный момент не решены прочие задачи украинских властей и европейцев по более серьезному вовлечению США в дело поддержки Украины и противодействия России, потому что Трамп, по сути, выбрал для себя третий вариант: умыть руки и просто зарабатывать на войне, продавая европейцам оружие для передачи Киеву, при этом не возобновляя помощь. А введение жестких санкций против РФ он увязал с соответствующими действиями Европы, на которые та пока идти не готова.



И это для Киева далеко не самый лучший вариант, так как придется полагаться лишь на помощь европейцев, которые могут и не потянуть необходимые объемы. Да и давление на РФ без США вряд ли будет слишком эффективным. Тем более что еще неизвестно, в каком количестве и какую номенклатуру оружия США будут продавать для Украины. По данным СМИ, американский ВПК перегружен заказами.

Кроме того, все помнят кульбиты Трампа.

Еще не так давно он говорил, что у Зеленского нет никаких козырей и Украина проиграет войну, так как Россия мощнейшая держава. Затем он грозил Владимиру Путину жесткими санкциями и ставил ультиматумы. Потом внезапно эти ультиматумы снял, встретился с Путиным и заявил о прорыве в переговорах и скором завершении войны. А теперь сказал, что Украина может освободить всю свою территорию и "пойти дальше", а Россия – это "бумажный тигр", и поэтому пусть война идет дальше.



В будущем под влиянием каких-либо новых обстоятельств Трамп может вновь поменять свою точку зрения на куда менее благоприятную для Киева.

К слову, реакция Москвы на его вчерашнее заявление была довольно спокойной и мягкой, в духе: продолжаем работать, постараемся переубедить. То есть в Кремле, судя по всему, как раз и надеются на новую смену концепции у Трампа.



Поэтому теперь следующая задача украинской власти и европейцев – привлечь Трампа к более активному участию в поддержке Украины и давлению на Россию. То есть выполнить задачу среднего уровня, а если получится, то и задачу-максимум, чтобы уже наверняка вернуть Трампа на дорогу Байдена.



Правда, пока мало что указывает на то, что Трамп готов по этому пути пойти. Однако вариантов изменить его мнение немало. В первую очередь – это ситуация с инцидентами в воздушном пространстве Европы, в которых страны НАТО обвиняют Россию. Если они будут продолжаться и усугубляться, то все чаще европейцы будут призывать Трампа вмешаться. Особенно если начнется эскалация: например, собьют российский самолет.



Большое значение будет иметь и развитие ситуации на фронте. Значительное изменение ситуации в пользу одной из сторон может тоже сильно повлиять на позицию Трампа.