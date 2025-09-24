Своим разворотом на 180 градусов президент США Дональд Трамп перешел от одного "невозможного требования" к украинскому президенту Владимиру Зеленскому к другому.

Об этом сообщает CNN.

"От него больше не требуют неприятных уступок в отношении земель, за которые Украина потеряла тысячи жизней. Вместо этого его подталкивают к невозможному возвращению земель, которые Украина не смогла вернуть летом 2023 года во время тщательно подготовленной контрнаступательной операции. Ни один из этих вариантов не является легким решением, которое укрепило бы позиции Зеленского или оставило Украину сильной", - пишет издание.

При этом издание отмечает, что президент США может развернуться хоть на 360 градусов и вернуться к тому, с чего начал в понедельник – без каких-либо результатов в инициированном ним мирном процессе.

"Трамп больше не хочет, чтобы война заканчивалась сейчас. Он считает, что она может продолжаться до тех пор, пока Украина не вернет то, что она почти наверняка не сможет получить. Справедливо сказать, что Киев в частном порядке хотел бы, чтобы война закончилась завтра справедливым и долговременным миром, учитывая острые проблемы с людскими ресурсами и медленные территориальные потери, с которыми он сталкивается в течение нескольких месяцев", - пишет CNN.

Напомним, народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что не разделяет радости по поводу вчерашних высказываний президента США Дональда Трампа. По его мнению, Трамп хочет показать Владимиру Путину кузькину мать ценой жизней украинцев, а Владимир Зеленский этому очень рад.



Заявления Трампа мы анализировали в отдельном материале.