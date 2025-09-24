В западной прессе вышла очередная критическая статья о Владимире Зеленском и монополизации власти в Украине.

Эту тему поднял британский журнал The Economist, ссылаясь на слова высокопоставленного украинского чиновника.

Источник заявил журналистам, что поддержка президента в Украине и на Западе в начале войны "отправили его в космос и он начал верить в судьбу". Теперь решения принимаются узким кругом людей во главе с Андреем Ермаком - "грубияном, чья власть, похоже, не оправдана ни его опытом, ни его мандатом как невыборного чиновника". Команда президента "погрязла в старых пороках Украины": это борьба со СМИ, оппозицией, обвинения в связях с РФ как инструмент вымогательства.

Издание пишет, что Украина устояла благодаря народу, а не власти, "значительная часть системы безопасности страны сформировалась независимо от слабого государства, а зачастую и вопреки ему".

"Очевидно, выборы должны состояться как можно скорее, как только позволят условия безопасности. Власти, похоже, готовятся к голосованию в следующем году, если мирные переговоры увенчаются успехом и его рейтинги (Зеленского) останутся достаточно высокими. Значительная часть центральной власти деградирует. Похоже, Зеленский сбился с пути. Совершенно неясно, знает ли он, как найти новый путь", - пишет Economist.

Издание также отмечает, что Украина испытывает проблемы с мобилизацией, без которой "трудно представить себе путь к победе". Для этого на фронт должны будут отправиться представители гражданских отраслей и дети политиков.

"Навязанный Трампом компромисс, возможно, станет лучшим, на что может надеяться Украина", - считает The Economist.

Если Украине не хватает людей для мобилизации, то значит, не хватает и демократической легитимности, заявил журналу чиновник.

"Доверие между властью и обществом подорвано", - констатировал он.

Источник считает, что контуры мирного соглашения уже ясны, но большинство военных настроены пессимистично, готовясь к продолжению долгой борьбы.

"Мы можем бороться годами, медленно теряя позиции. Но вопрос в том, зачем?" — задается вопросом высокопоставленный чиновник.

Недовольство властью достигло пика в июле, когда люди вышли на протесты в поддержку НАБУ. Это стало поворотным моментом.

"Навсегда будет разделение на "до" и "после". Они обнажили кризис власти, панику перед лицом протеста", — сказал чиновник.

Еще одна проблема страны - дефицит бюджета.

"Мы дошли до ситуации, когда денег нет. И у одной только Европы нет средств, необходимых, чтобы вернуть нас к жизни", - с отчаянием заявил высокопоставленный источник.

Издание пишет, что перед Украиной есть два "мрачных пути": шаткое перемирие или затяжная война.

"Если война закончится, у нас хотя бы будет шанс выкарабкаться", - сказал один из инсайдеров.

Напомним, вчера Зеленского критиковали со страниц Politico.

Отметим, что поток подобных негативных в отношении Зеленского и Ермака публикаций в западных СМИ был два месяца назад на фоне скандала с попыткой урезания полномочий НАБУ и САП. Затем, однако, возник перерыв, а сейчас они возобновились. Не исключено, что это связано с подготовкой Офисом президента контрудара по антикоррупционным структурам, о чем мы подробно писали в отдельном материале. Вероятно, через публикации западных СМИ этот контрудар пытаются предотвратить.