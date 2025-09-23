На Западе и в президентской партии "Слуга народа" растет недовольство Владимиром Зеленским и обеспокоенность из-за "постепенной монополизации власти" в Украине.

Об этом пишет Politico.

Издание пообщалось с депутатами провластной фракции, которые присутствовали на недавней закрытой встрече фракции с президентом. На ней Зеленский критиковал депутатов своей фракции, активистов и журналистов за то, что они "не смогли сформировать неизменно лестный образ Украины в глазах западных партнеров".

Президент "воинственно заявил, что украинцы, высказывающие что-либо негативное о ситуации внутри страны, отвлекают внимание" от военных усилий и укрепления поддержки иностранных союзников. Он также дал понять, что собирается идти на второй срок, и сосредоточился на продолжении войны.

"Обличительная риторика Зеленского лишь усугубила то, что депутаты назвали встречей, отмеченной внутренней напряжённостью. По правде говоря, в рядах партии растет недовольство и ворчание по поводу крайне персонализированного метода правления Зеленского и его тенденции пренебрежительно относиться к парламенту. К тому же действия, направленные против антикоррупционных агентств, по-прежнему раздражают некоторых его собственных законодателей", - пишет Politico.

Зеленский пообещал больше консультироваться с депутатами в будущем, но "это кажется маловероятным", признался один из депутатов.

"Зеленский (на встрече с депутатами фракции - Ред.) был недоволен низкой явкой, поскольку около сотни депутатов его партии не пришли на встречу. И напряженность только усилилась, когда один из них усомнился в целесообразности ликвидации антикоррупционных органов в момент, когда они сосредоточили внимание на сотрудниках президентской администрации. Хотя Зеленский и сказал, что в будущем будет больше консультироваться с ними, это маловероятно, посетовал один из депутатов и добавил: "Вся эта история указывает на дальнейшее ужесточение политики внутри страны. С точки зрения Офиса президента вы либо с Зеленским, либо вы - российская марионетка", - пишет издание.

По словам трёх европейских посланников в Киеве, западные союзники тоже начинают высказывать обеспокоенность.

Политические оппоненты давно жалуются на "популистское нетерпение украинского лидера к ограничениям и сложностям, необходимым для управления демократией, и на его врождённую обидчивость на критику". Его защитники отвечают, что война требует "твёрдой и решительной руки".

Летом The Spectator писал, что в Украине права человека попираются, идёт давление на политических оппонентов, а оппозиционные медиа заглушаются.

И это была далеко не первая статья с резкой критикой Зеленского. Ранее газета Financial Times опубликовала обвинения в его адрес в авторитаризме.