Возвращение в Украину и арест народного депутата Федора Христенко сейчас является главным внутриполитическим событием в Украине. Оно означает, что подготовка контрудара Владимира Зеленского по НАБУ и САП, а также по их группе поддержки входит в завершающую стадию.



Напомним, попытка Банковой взять антикоррупционные структуры под свой контроль в июле через принятие соответствующего законопроекта закончилась провалом: из-за протестов внутри страны и давления Европы Зеленский был вынужден вернуть НАБУ и САП отобранные полномочия.



Жесткая реакция Европы, судя по всему, оказалась для Офиса президента неожиданной. Ранее, во времена правления демократов, НАБУ и САП патронировал Госдеп США. И на Банковой рассчитывали, что Дональд Трамп вступаться за детище Демпартии не будет. И, к слову, публично Белый дом вообще никак июльские события не комментировал.



Также на Банковой полагали, что и Европа не станет защищать НАБУ, а как и прежде будет прощать президенту воюющей с Россией страны, все, что он делает во внутренней политике. Однако расчет оказался неверным: европейцы в жесткой форме потребовали от Зеленского вернуть полномочия, что стало значимым событием: Европа показала, что теперь она берет под свою защиту осиротевшие структуры в Украине, которые ранее курировала Демпартия США (это касается не только НАБУ, но и, например, грантовых структур).



Реакция Европы стала для Зеленского крайне неприятной неожиданностью. И он был вынужден отступить. Но от планов поставить под контроль антикоррупционные структуры не отказался, так как это по сути для него вопрос сохранения власти. НАБУ и САП, а также созданная на западные гранты система различных общественных организаций остаются последними политическими элементами, которые Зеленский еще не контролирует. И теоретически вокруг этой инфраструктуры может быть выстроена система, которая организует поражение Зеленского на выборах после завершения войны. Тем более что сигналы из Европы (в частности, из Великобритании) о подобном развитии событий уже поступают.

Поэтому цели Зеленского в отношении антикоррупционных и грантовых структур остаются неизменными, но методы будут меняться.



Как мы уже писали, теперь Банковая будет действовать не путем лобового удара через принятие закона, а через возбуждение СБУ уголовных дел о госизмене против ключевых сотрудников НАБУ и САП с последующей сменой руководства ведомств.



И возвращение в Украину Христенко, договариваться о котором в Дубай, по данным СМИ, летал один из замов главы СБУ, а процесс координировал секретарь СНБО (что само по себе показывает крайнюю важность этого вопроса для Банковой) является ключевым элементом новой стратегии Офиса президента.



Теперь СБУ может добиться от Христенко показаний против сотрудников НАБУ, в частности, против уже сидящего в СИЗО Руслана Магомедрасулова, а также против одного из ключевых детективов НАБУ Александра Скомарова, который уже фигурировал на представленных СБУ записях, после чего будут новые подозрения.



О подготовке такого плана как раз накануне ареста Христенко заявил и директор НАБУ Семен Кривонос. Он сообщил, что СБУ готовит вал подозрений сотрудникам Бюро. А ранее он говорил, что Банковая готовит замену руководителей антикоррупционных органов, попытавшись поставив вместо них кого-то из бывших сотрудников. По слухам, это может быть бывший первый заместитель главы НАБУ Гизо Углава.



В общем, план Банковой довольно очевиден. Но его успех (да и сама вероятность начала его реализации) будет прежде всего зависеть от реакции Европы.



Скорее всего, Зеленский попытается убедить европейцев, что речь идет не о посягательстве на независимость антикоррупционных органов, а о разоблачении пророссийских кротов в НАБУ и проводить линию, что кроты эти начали расследовать дела против окружения президента не в целях борьбы с коррупцией, а по приказу из Москвы.



Но воспримут ли европейцы эти аргументы – вопрос пока открытый.