СБУ сообщила новые подробности о деле сотрудника Центрального аппарата НАБУ, которого задержали в июне по обвинению в работе на РФ.

Документы по делу опубликовала пресс-служба ведомства.

Судя по контексту и публикуемым перепискам, речь идет о Викторе Гусарове, сотруднике элитного подразделения НАБУ "Д-2".

По версии СБУ, он был завербован еще в 2012 году, когда работал в МВД, и входил в группу российских агентов в украинских силовых ведомствах, которую курировал сотрудник ФСБ Игорь Егоров. Служба безопасности заявляет, что помимо Гусарова в группу входили следуюшие люди:

генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов, задержанный в 2020 году и получивший срок за госизмену;

бывший заместитель руководителя охраны Януковича Дмитрий Иванцов, уехавший вместе с бывшим президентом и находящийся в Крыму;

военнослужащий Нацгвардии.

СБУ утверждает, что Гусаров передавал россиянам через Иванцова данные украинских силовиков и других граждан.

Напомним, что по делу НАБУ недавно был выдан из ОАЭ и арестован нардеп Федор Христенко. Нардепа обвиняют в госизмене и в работе на российские спецслужбы, к которой, как считают в СБУ, депутат привлекал детективов НАБУ.

Скорее всего, теперь Христенко даст показания против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, который сейчас содержится в СИЗО.