Внезапное появление в Украине нардепа Федора Христенко, об аресте которого вчера сообщило СБУ, показательно с точки зрения того, насколько безопасно, а точнее небезопасно, находится в ОАЭ человеку, которого разыскивают следственные органы в его стране.

По данным СМИ, Христенко был выдан Киеву вне процедуры экстрадиции, а под давлением украинских и эмиратских силовых структур по договоренности властей двух стран. После чего нардеп "добровольно" согласился вернуться в Украину.

Причем, как пишут паблики, это уже не первый такой случай. Причем ОАЭ без экстрадиции отправляет не только украинцев в Украину, но и россиян в Россию.

Поэтому Дубай вряд ли может считаться надежным убежищем для тех, кто имеет проблемы с властями Украины или России.

Наиболее безопасно для такой категории граждан по-прежнему в Евросоюзе, где суды во многих случаях в экстрадициях отказывают. И, несмотря на попытки украинских властей давить на европейцев, требуя выдавать украинцев, ситуация в этом плане пока сильно не поменялась.

Исключение - Польша, где практикуется выдача украинских граждан Украине в порядке депортации.

Как мы уже писали, выдача Христенко Украине может дать старт контратаке Офиса президента на НАБУ, САП и их группу поддержки из грантовых организаций. От Христенко попытаются добиться показаний на детективов НАБУ, чтобы затем вручить последним подозрения в госизмене.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.