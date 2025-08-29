Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит расследование в отношении производителя ракет "Фламинго".

Об этом сообщает Kyiv Independent со ссылкой на источники.

По предоставленным документам, компания Fire Point является одним из крупнейших, если не самым крупным, получателем бюджетных средств от Министерства обороны на закупку беспилотников.

Следствие подозревает, что компания завысила цены комплектующих БпЛА или объем их поставок.

Версия НАБУ свидетельствует о том, что конечным бенефициаром компании является близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому бизнесмен Тимур Миндич.

При этом в компании Fire Point подтвердили факт проведения расследования, но отвергли обвинения.

"Бессмысленно искать секреты там, где их нет", - заявила главный технический директор Ирина Терех.

Расследование началось несколько месяцев назад — незадолго до попытки Зеленского ограничить полномочия НАБУ.

Источник в правительстве заявил, что происхождение Fire Point "на данный момент, кажется, является приоритетом (для расследования НАБУ)".

Источники в отрасли говорят, что вскоре после создания в 2023 году компания выпускала "едва функциональные беспилотники, получая при этом огромное преференциальное финансирование от правительства".

В 2024 году компания продала правительству дальнобойных беспилотников FP-1 на 13,2 млрд грн, при общем годовом бюджете Минобороны на беспилотники 43 млрд грн - то есть треть бюджета ушло на эту компанию.

В рамках расследования НАБУ проверяет информацию о том, что Fire Point завысила стоимость своих компонентов или количество беспилотников, которые она поставляет военным, или сделала и то и другое.

В Fire Point говорят, что продали около 2000 беспилотников примерно по 55 000 долларов за штуку.

С 2023 по 2024 год доход компании вырос с 4 млн долларов до более 100 млн долларов.

Источник сообщает, что в 2025 году компания получит более миллиарда долларов по государственным контрактам. Еще 5 млрд евро Fire Point получит от Германии.

В этом году компания планирует выпустить около 9000 единиц дронов.

Kyiv Independent пишет, что между Fire Point и Миндичем "нет очевидных связей". Но ее основатели - выходцы из киноиндустрии, как и Зеленский с Ермаком.

Владельцем компании является Егор Скалига, а техническим директором Ирина Терех. Они говорят, что финансировали проект самостоятельно, пока украинское правительство не начало покупать их дроны.

До войны Скалига занимался поиском локаций для украинских фильмов. В 2019 году он подписал письмо протеста против атаки Порошенко на киноагентство Украины вместе с другими членами украинской киноиндустрии, включая Ермака и нескольких партнеров "Квартала".

Терех создавала бетонные инсталляции, а в декабре 2024 года ее избрали в состав бизнес-совета, который собирался в Офисе президента, среди богатейших бизнесменов страны. В конце апреля Ермак назначил Терех и Скалигу в новый правительственный совет из 82 бизнесменов.

"Никто не может выбирать между Ермаком и Миндичем, с кем мы связаны", — в шутку заметила Терех, отвергнув слухи о политической поддержке.

Она также обвинила Минцифру Федорова в распространении слухов о Fire Point, заявив, что НАБУ "скопировало" утверждение министерства в своем расследовании.

Подробнее о "деле Миндича" мы писали в отдельном материале.

Ранее в Сети появились первые кадры боевого применения новой украинской крылатой ракеты "Фламинго" по территории РФ. Предположительно, она "похожа" на британскую ракету FP-5 Milanion.

Затем российские паблики начали утверждать, что вычислили локацию производства украинских ракет "Фламинго". Якобы оно находится в Вишневом под Киевом.