Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) провело обыски у работников Службы безопасности Украины, подозреваемых в "сливе" информации по делу экс-владельца Приватбанка Игоря Коломойского.

Об этом сообщает издание "Зеркало недели" со ссылкой на свои источники.

По сведениям ЗН, 13 августа ВАКС выдал НАБУ постановление на обыски нескольких служащих СБУ, в числе которых начальник одного из управлений Павел Дударь. Обыски прошли вчера. Как утверждают источники, поводом для этого стала информация из телефона предпринимателя Богдана Якимца, который детективы в феврале изъяли в ходе следственных мероприятий в помещениях бизнес-центра IQ, арендованных Богданом Якимцом.

Как сообщает ЗН, Якимец был "неформальным помощником" бывшего руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого, но сейчас, по словам источника, Якимец с позволения Банковой выступает контактным лицом между Коломойским и руководством СБУ.

По словам неназванного источника, в телефоне Якимца была его переписка с несколькими работниками Службы безопасности, включая начальника одного из управлений СБУ Павла Дударя, который имеет доступ к делу Игоря Коломойского по ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта". В деле также фигурирует партнёр Игоря Коломойского – Геннадий Боголюбов.

Издание отмечает, что в контексте последних событий, связанных с арестом и содержанием под стражей двух детективов НАБУ, обвинённых СБУ в государственной измене, один из них – Руслан Магомедрасулов, который вёл дело Богдана Якимца. По заявлению детектива, после объявления подозрения СБУ получила доступ ко всем расследуемым им делам. А значит, и к делу, по которому проходит Богдан Якимец.

Отметим, что сейчас СБУ и НАБУ находятся в жестком конфликте друг с другом. В июле СБУ арестовала ряд сотрудников НАБУ по подозрению в госизмене.

На днях в Дубае был задержан нардеп Федор Христенко, которого СБУ обвиняет в работе на ФСБ и в связях с детективами НАБУ.

Как мы также сообщали, НАБУ могло записать разговоры Зеленского при помощи партнёра Коломойского.