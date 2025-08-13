Ссора с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома была с дипломатической точки зрения самоубийством для Владимира Зеленского.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак на встрече со студентами киевских вузов, о которой написала "Экономическая правда".

Тем не менее Ермак оправдывает поведение Зеленског тем, что президент "думал о людях на фронте".

"Знаете, когда шла дискуссия в Овальном кабинете, с точки зрения дипломатии, с точки зрения взгляда на свою карьеру, вам все скажут, что это было самоубийство. Но в этот момент наш президент, и это большое счастье, вёл себя как порядочный человек. Он думал о том, как это воспримут люди на фронте, когда сегодня говорят то, что он там слышал, и как на это можно реагировать", - сказал глава Офиса президента.

Напомним, Трамп на аудиенции в Белом доме убеждал Зеленского согласиться на прекращение огня, но украинский президент потребовал взамен предоставить Украине гарантии безопасности. Вспыхнула перепалка в присутствии прессы. Позже США приостановили помощь, и Зеленский согласился на перемирие по линии фронта без всяких условий.

Как пишет издание, Ермаку на встрече задавали много вопросов о попытке ограничить полномочия НАБУ и роли в этом Офиса президента. Как отмечает издание, почти все вопросы студентов к Ермаку имели негативный для власти и для него лично контекст. Глава Офиса президента пытался всячески отстраниться от этой истории, заявив, что он на момент принятия законопроекта был в командировке в Турции, где 23 июля состоялись переговоры Украины и РФ. Также он возложил ответственность за этот закон на Верховную Раду и отрицает, что Банковая давила на депутатов, принуждая их за него проголосовать.

"Это депутаты проголосовали за изменения, которые кто-то там где-то вносил и так далее. Сегодня невозможно просто позвонить и сказать: "А ну, давайте все голосуйте". И безусловно, сегодня сложилась ситуация — какие-то были предпосылки до этого, были депутаты, у которых свои отношения", - сказал Ермак.

Он открестился от влияния на принятие законопроекта.

"Кто-то говорил, что я на это влияю, потом абсолютно не соответствующая действительности норма о том, что я что-то там делаю. Я не хочу оправдываться, мне не за что оправдываться. Я хочу вам сказать, что сложилось много факторов, из-за которых всё произошло. И не нужно сегодня забывать, что каждый депутат, который проработал шесть лет, сегодня имеет свою позицию в каждой фракции", - заявил Ермак.

Напомним, что законопроект, урезавший полномочия НАБУ, был подан депутатами, но экстренно, и в тот же день подписан Зеленским. Президент, впрочем, позже аналогично заявлял, что этот закон - инициатива Рады, а не Банковой.

Ермак уверяет, что не знает, почему Зеленский так быстро подписал закон, так как в это время находился не в Украине. И вновь переложил всю ответственность на депутатов.

"Я не могу вам сказать, как это происходило, потому что я уже говорил, что был по дороге в Турцию и т. д., но мне кажется, депутаты, которые проголосовали, наверное, привели какие-то аргументы, почему президент решил именно в тот день подписать этот закон", - сказал глава Офиса президента.

После обнародования этих цитат глава Киевской школы экономики Тимофей Милованов, который организовал мероприятие, раскритиковал "Экономическую правду" за публикацию заявлений Ермака на встрече со студентами и назвал это "нарушением журналистской этики", так как встреча проходила в формате Chatham House Rule, который запрещает публиковать цитаты спикеров. Сам Ермак тоже в своем телеграм-канале написал, что "не думал делать из встречи со студентами лишний пиар, но мне его решили сделать".

В издании отвергают обвинения в нарушении этики и ссылаются на общественную значимость опубликованной информации.

"Экономическая правда" вместе с "Украинской правдой", входит в медиахолдинг Томаша Фиалы. Как мы уже писали, Фиала находится в ситуативном альянсе с Петром Порошенко и другими оппозиционными деятелями. Они ведут совместную информационно-политическую войну против Зеленского.