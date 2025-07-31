Вчера Высокий суд Англии и Уэльса признал экс-владельцев "Приватбанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова виновными в незаконном присвоении 1,9 млрд долларов.

Это открывает дорогу к изъятию имущества Коломойского не только в Украине, но и по всему миру.

Напомним, что "Приватбанк" был национализирован в декабре 2016 года, после чего государство обнаружило огромные дыры в балансе структуры, и правительство увеличило его капитал на 155 млрд грн, став 100% его владельцем в лице Министерства финансов. В 2017 году детективное агентство Kroll в ходе расследования установило факты скоординированного вывода средств из банка - через кредитование компаний, принадлежавших акционерам. В том же году уже национализированный "Приватбанк" с целью возврата утраченных средств подал иск в британский суд против бывших владельцев и их шести компаний из Англии и Британских Виргинских островов. И теперь суд выигран.

Что могут забрать у Коломойского?

Активы сидящего сейчас в СИЗО олигарха в Украине уже сильно "пощипаны" государством. В частности, ещё в 2022 году у него отобрали 40% акции компании "Укрнафта". Часть активов передана в АРМА (Агентство по розыску и управлению активами) - пакет акций Никопольского ферросплавного завода, зерновой терминал в Одесской области.

Однако многое он все-таки в своей собственности сохранил.

В частности, Коломойский является совладельцем Запорожского ферросплавных заводов и Криворожского железорудного комбината. Владеет Марганецким и Покровским ГОКами по добыче марганцевой руды. Также он остаётся бенефициаром медиахолдинга "1+1 медиа", в который входят телеканалы 1+1, 2+2, ТЕТ, Плюсплюс, Ukraine Today.

Что касается зарубежных активов, то известно, что Коломойский владеет коммерческой недвижимостью в Далласе (штат Техас, США) и городе Луисвилл (штат Кентукки), рыночную стоимость которой оценивают в 70 миллионов долларов. Также он собственник сталелитейного завода Warren Steel Holdings в Огайо, хотя он уже не работает. Вполне возможно, что активов Коломойского и Боголюбова за границей, кроме этих, ещё немало.

Но их нужно найти, доказать их принадлежность олигархам и изъять через суд, что может быть сложным и долгим процессом.

Не все просто и с активами Коломойского в Украине. По большому счету их и ранее могли конфисковать или просто национализировать (как "Укрнафту"). С учетом того, что украинские суды уже удовлетворили иски "Приватбанка" к бывшим акционерам. А также с учетом того, что Коломойский находится под санкциями СНБО и по ним у него можно изъять лицензии на добычу той же марганцевой руды. 1+1 также государство могло бы уже давно забрать.

Однако до сих пор часть активов власти Коломойскому оставили.

Но теперь ситуация может поменяться либо в гораздо лучшую, либо в гораздо худшую для олигарха-узника сторону. И не только и не столько благодаря решению суда в Лондоне, сколько из-за изменения внутриполитической ситуации в Украине. Как мы уже писали, на фоне скандала с НАБУ политические позиции Зеленского сильно ослабли. И это дает надежду Коломойскому переиграть ситуацию в свою пользу, если президент ещё более утратит влияние на процессы. И даже выйти на волю. Тем более, что и Коломойский, и Боголюбов сейчас играют на стороне противников Зеленского.

Но если президент власть удержит и сумеет сохранить свои позиции, то он может дать отмашку на ускорение процесса конфискации оставшегося имущества Коломойского за долги перед "Приватбанком".