Высокий суд Лондона принял решение в пользу украинского государственного "Приватбанка" по его иску против бывших владельцев финансового учреждения Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Об этом сообщает телеграм-канал PrivatBank_insider.

"Приватбанк" одержал безоговорочную победу в многомиллиардном английском судебном процессе против Коломойского и Боголюбова", - сказано в публикации канала.

Национализированный в декабре 2016 года банк подал иск в Высокий суд Лондона против бывших владельцев, обвинив их в выводе из банка около 2 миллиардов долларов на счета своих компаний. Год спустя суд вынес решение об аресте активов Коломойского и Боголюбова, а также имущества связанных с ними шести компаний. В октябре 2019 года Апелляционный суд Англии подтвердил юрисдикцию лондонского суда по искам "Приватбанка".

К лету 2023 года, когда начались заключительные судебные слушания, сумма требований "Приватбанка" выросла до почти 4,5 миллиардов долларов с учетом процентов под полмиллиона долларов в день.

В 2023 году украинский Шестой апелляционный административный суд признал законной национализацию "Приватбанка" в 2016 году и закрыл дело.

Напомним, Коломойский находится в СИЗО в том числе по делам "Приватбанка", а Боголюбов сумел выехать из Украины.