Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность покинуть свой пост после войны. Он также пообещал обратиться к парламенту Украины с просьбой организовать выборы, если будет достигнуто прекращение огня.

Об этом глава государства заявил в интервью изданию Axios.

На вопрос, будет ли он считать свою работу законченной, когда война остановится, Зеленский сказал, что будет готов уйти в отставку. По его словам, его цель — закончить войну. При этом он "понимает", что люди могут хотеть "лидера с новым мандатом" для принятия судьбоносных решений, необходимых для достижения долгосрочного мира.

Президент сообщил, что сказал американскому главе Дональду Трампу: если стороны достигнут прекращения огня, "мы можем использовать этот период времени, и я могу дать этот сигнал парламенту" начать подготовку к выборам.

В то же время стоит обратить внимание, что Зеленский в интервью не обещал покинуть свой пост во время войны или не идти на выборы. Он буквально заявил, что "готов уйти в отставку" после завершения войны. А это можно трактовать по-разному: например, как готовность покинуть свой пост в случае поражения на выборах или же рассмотреть возможность не идти на второй срок.

Во время интервью Axios Зеленский также заявил, что Трамп обещал "подумать" над предоставлением Киеву вооружений, которые "заставят Владимира Путина сесть за стол переговоров". Президент Украины подчеркнул, что обратился к Трампу по этому поводу во время их личной встречи во вторник. По словам Зеленского, Трамп сказал ему: "Мы будем работать над этим".

Украинский президент утверждает, что Трамп поддерживает удары Украины по российской энергетике и военным заводам.

"Если они атакуют нашу энергетику, президент Трамп поддерживает, что мы можем ответить по российской энергетике", - сказал Зеленский.

Еще он успел во время интервью пригрозить ударами и по Кремлю.

"Если Россия не прекратит войну, чиновники, работающие в Кремле, должны убедиться, что знают, где находится ближайшее бомбоубежище", - заявил он.

На последнюю реплику уже отреагировал Дмитрий Медведев, пригрозив Зеленскому и США ударом, "от которого не спасет бомбоубежище".

"Москва может применить такое оружие, от которого не спасет бомбоубежище. И американцам об этом следует помнить", - написал в телеграм-канале зампред Совбеза РФ.

Напомним, во время другого интервью Зеленский опроверг обвинения в коррупции и монополизации власти, отметив, что пока выборы невозможны.

Также украинский президент заявлял, что Трамп намерен поддерживать Украину до самого конца, хотя глава Белого дома такого не говорил.