Президент Украины Владимир Зеленский на Генеральной ассамблее ООН раскритиковал Грузию за "сжимающиеся" права человека. Ему посоветовали "промыть рот".

Соответствующее заявление прозвучало в его речи во время выступления.

"Мы уже потеряли Грузию в Европе. Права человека и европейский характер государственного устройства там только сжимаются. Грузия зависит от России", – заявил Зеленский в ООН.

При этом его слова уже успел прокомментировать лидер большинства в парламенте Грузии Ираклий Кирцхалия.

"Прежде чем эта марионетка осмелится, оскорбляя и напрямую призывая Грузию к войне, пусть сначала промоет рот, и уже после этого говорит о нашей стране", – сказал Кирцхалия.

Ранее мы писали, что сегодня Зеленский выступил с трибуны Генассамблеи ООН. Он коснулся тем боеприпасов, а также российского наступления на европейские территории.

Также он заявил, что не может раскрыть детали переговоров с президентом США Дональдом Трампом в ООН, но поблагодарил американского лидера и отметил, что у того "есть очень важная информация" о ситуации на фронте.