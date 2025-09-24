Зеленский в ООН раскритиковал Грузию за "сжимающиеся" права человека. Ему посоветовали "промыть рот"
Президент Украины Владимир Зеленский на Генеральной ассамблее ООН раскритиковал Грузию за "сжимающиеся" права человека. Ему посоветовали "промыть рот".
Соответствующее заявление прозвучало в его речи во время выступления.
"Мы уже потеряли Грузию в Европе. Права человека и европейский характер государственного устройства там только сжимаются. Грузия зависит от России", – заявил Зеленский в ООН.
При этом его слова уже успел прокомментировать лидер большинства в парламенте Грузии Ираклий Кирцхалия.
"Прежде чем эта марионетка осмелится, оскорбляя и напрямую призывая Грузию к войне, пусть сначала промоет рот, и уже после этого говорит о нашей стране", – сказал Кирцхалия.
Ранее мы писали, что сегодня Зеленский выступил с трибуны Генассамблеи ООН. Он коснулся тем боеприпасов, а также российского наступления на европейские территории.
Также он заявил, что не может раскрыть детали переговоров с президентом США Дональдом Трампом в ООН, но поблагодарил американского лидера и отметил, что у того "есть очень важная информация" о ситуации на фронте.