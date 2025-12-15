В Офисе президента Украины на прошлой неделе провели совещание о возможности выборов во время военного положения и дали указание готовить законопроект.

Об этом сообщили несколько источников издания "РБК-Украина".

При этом, по данным журналистов, реальных планов проводить такие выборы нет, а инициативы связаны с попыткой ответить на претензии президента США Дональда Трампа.

На прошлой неделе на Банковой уже прошло рабочее совещание по этому вопросу. Сейчас готовится законопроект. Среди обсуждаемых новаций - возможность многодневного голосования и проведение процедуры в сжатые сроки до 60 дней, как при досрочных президентских выборах.

При этом собеседники издания подчеркивают, что инициатива не связана с реальными планами проведения выборов и стала реакцией на заявления Трампа о том, что в Украине давно не было голосования.

Логика, по словам источников, проста: если звучат упреки в отсутствии выборов, то Киев демонстрирует готовность к такому сценарию.

Ранее Зеленский заявил, что предложил Раде разработать законы о выборах во время войны.

Что значат заявления Зеленского о выборах в Украине во время войны, мы разбирали в отдельном материале.