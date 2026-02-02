Украинская исполнительница Наталья Могилевская попала в аварию.

Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав соответствующий видеоролик.

На опубликованных кадрах Могилевская показала несколько машин, которые получили серьезные повреждения в результате столкновения друг с другом.

При этом какое среди них транспортное средство принадлежит артистке - неизвестно. Она лишь добавила, что теперь ожидает такси.

"Друзья, берегите себя, будьте внимательны на дороге. Всюду гололед и очень скользко", – заявила украинка.

В то же время подписчики Могилевской в комментариях под постом обратили внимание, что происшествие случилось в тот же день, когда в аварии 11 лет назад погиб украинский певец Андрей Кузьменко (Кузьма Скрябин).

"Это какая-то закодированная дата на автомобильные аварии – привет из того света от Кузьмы. Слава богу что только авто пострадало…", "Как раз вспоминали о Кузьме сегодня. Берегите себя, Наталья", "Кузьма Скрябин подставил свое крыло. Берегите себя".

