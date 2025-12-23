В Сети появилось видео ДТП, в котором погиб разработчик видеоигр, один из создателей Call of Duty и глава студий Infinity Ward и Respawn Entertainment калифорниец Винс Зампелла.

Видео снял один из очевидцев аварии.

На кадрах видно, как красный Ferrari 55-летнего разработчика на большой скорости заносит при выезде из туннеля на шоссе и автомобиль врезается в бетонное ограждение. После сильного удара спорткар загорается.

Находившиеся на месте ЧП люди сразу же бросились на помощь Зампелле и пассажиру.

Напомним, смертельное ДТП произошло в воскресенье в горах Сан-Габриэль к северу от Лос-Анджелеса на живописной дороге к северу от мегаполиса. По данным полиции, Винс Зампелла, управлявший спорткаром, погиб на месте, а пассажир скончался в больнице.

