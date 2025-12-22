В Соединенных Штатах погиб разработчик видеоигр, один из создателей Call of Duty и глава студий Infinity Ward и Respawn Entertainment Винс Зампелла.

Об этом сообщает газета The Guardian.

По данным NBC LA, 55-летний Зампелла погиб в автокатастрофе в горах Сан-Габриэль к северу от Лос-Анджелеса – его автомобиль съехал с дороги и врезался в бетонное ограждение. По информации полиции, водитель погиб на месте, пассажир скончался позже в больнице.

Зампелла стоял у истоков Call of Duty и принимал участие в создании Call of Duty 2, Call of Duty 4: Modern Warfare и Modern Warfare 2, а позже и новой Battlefield 6.

