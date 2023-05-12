Сегодня ночью бывший игрок московского "Спартака" и "Динамо" Александр Каракин попал в аварию. Больше 10 часов врачи боролись за жизнь 32-летнего спортсмена, но спасти его не удалось.

Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Авария произошла предположительно из-за аквапланирования - полной или частичной потери сцепления на мокрой дороге.

Очевидцы рассказали, что Каракин возвращался домой на своем Nissan GT-R в компании друга Ярослава после гонки. Супруга погибшего футболиста отметила, что он был страстным любителем скорости, а этот автомобиль приобрел недавно, предпочитая ранее передвигаться на мотоцикле.

Согласно данным, Александр Каракин двигался по крайней правой полосе с использованием спортивных покрышек без водоотводов Toyo R888R, которые обеспечивают лучшее сцепление на треках.

Однако, из-за поливки дороги дорожными работниками, автомобиль скользнул на мокрой левой полосе, что привело к возникновению аквапланирования. В результате, автомобиль потерял управление, вылетел в отбойник и произошла страшная авария.

Фото: Telegram-канал SHOT

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