Любитель скорости. Известный российский футболист разбился на смерть в автокатастрофе
Сегодня ночью бывший игрок московского "Спартака" и "Динамо" Александр Каракин попал в аварию. Больше 10 часов врачи боролись за жизнь 32-летнего спортсмена, но спасти его не удалось.
Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Авария произошла предположительно из-за аквапланирования - полной или частичной потери сцепления на мокрой дороге.
Очевидцы рассказали, что Каракин возвращался домой на своем Nissan GT-R в компании друга Ярослава после гонки. Супруга погибшего футболиста отметила, что он был страстным любителем скорости, а этот автомобиль приобрел недавно, предпочитая ранее передвигаться на мотоцикле.
Согласно данным, Александр Каракин двигался по крайней правой полосе с использованием спортивных покрышек без водоотводов Toyo R888R, которые обеспечивают лучшее сцепление на треках.
Однако, из-за поливки дороги дорожными работниками, автомобиль скользнул на мокрой левой полосе, что привело к возникновению аквапланирования. В результате, автомобиль потерял управление, вылетел в отбойник и произошла страшная авария.
Фото: Telegram-канал SHOT
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