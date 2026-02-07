В субботу, 7 февраля, в Украине идет 1445-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 7 февраля

10:13 Украинские атомные станции снизили мощность генерации из-за сегодняшнего обстрела.

Об этом сообщает Минэнерго.

9:49 Ещё последствия ночных обстрелов: в Виннице серьёзно повреждено здание учебного заведения (первые два фото), а в Днепре коммунальное транспортное предприятие.

9:29 Украинский блогер Ярослав, который 188 дней подряд стримил минуту молчания по погибшим на фронте, выехал в Канаду.

Об этом он сообщил в своём Инстаграме. 22-летний блогер заявил, что смог выехать по возрасту.

При этом он и дальше будет записывать минуту молчания - несмотря на эмиграцию.

По его словам, такое откровение ему явилось во сне.

9:20 Оборудование атакованных сегодня электростанций существенно повреждено, заявили в ДТЭК.

Напомним, по данным Кабмина, под удар попали Бурштынская и Добротворская ТЭС. Обе входят в ДТЭК.

9:05 После прилёта по объекту инфраструктуры в Ровенской области идут перебои со светом, также может отсутствовать вода.

Об этом заявили власти региона.

8:48 Целью сегодняшнего удара стали подстанции и воздушные линии электропередачи напряжением 750 и 330 кВ — основа энергосистемы Украины.

Об этом сообщил министр энергетики Шмыгаль.

По его словам, были разгружены (то есть, в экстренном порядке остановлены) энергоблоки украинских АЭС.

Также были атакованы объекты генерации — Бурштынская и Добротворская ТЭС.

На данный момент по всей территории Украины применяются 4,5–5 очередей графиков аварийных отключений, а в восточных и северных областях действуют специальные графики аварийных отключений.

8:39 Еще взрывы в Ровно.

Тем временем на месте предыдущих прилетов продолжается сильный пожар.

8:28 Ориентировочный маршрут дронов и ракет во время сегодняшней атаки по Украине.

Заметно, что основная цель - Киев и западные области.

8:05 На западе Украины идут серьёзные проблемы с энергетикой.

Мэр Мвано-Франковска предупреждает о значительном дефиците энергии, а также призывает запасаться водой.

Также сообщается о масштабном прилёте в Ровенской области, где виднеется столб дыма, и тоже начались перебои со светом.

8:02 В Яготине под Киевом до сих пор горят склады "Рошен", сообщает ГосЧС.

Они пылают ещё со вчерашнего вечера. Причиной стала атака беспилотников.

7:47 Из-за ударов по энергосистеме в большинстве регионов Украины вводятся аварийные отключения света. Об этом сообщает "Укрэнерго".

Украинские паблики пишут, что были атакованы подстанции, связанные с Ровенской АЭС.

Также заявляется, что беспилотники и ракеты атаковали Бурштынскую, Ладыжинскую, Добротворскую и Трипольскую ТЭС. Официально это не подтверждалось.

6:38 В Бурштыне Ивано-Франковской области уже седьмая серия взрывов.

6:22 В южных областях Украины появились крылатые ракеты.

По данным военных пабликов, более десятка движутся через Николаевскую область в сторону Одесской.

Также продолжается массированная атака "Шахедов", в том числе на западные области. Там также были крылатые ракеты.

1:18 "Шахед" ударил по складу Рошена в Яготине Киевской области, начался пожар, сообщают местные паблики.

Украину сейчас атакуют десятки ударных дронов пишут мониторинговые каналы.

Также зафиксирован взлет стратегической авиации РФ. Есть угроза массированного ракетного удара