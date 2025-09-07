В Дарницком районе Киева произошла смертельная авария.

Об этом сообщает в Фейсбуке столичная полиция.

По предварительной информации, сегодня около 17:00 24-летний водитель Audi, превысив скорость на Харьковском шоссе, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan.

От удара Audi загорелся, молодой водитель и 45-летний пассажир погибли на месте происшествия.

Водитель и пассажирка Nissan — 59 и 47 лет соответственно, — а также 22-летний пешеход, находившийся рядом в момент аварии, получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа столичной полиции. По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины о нарушении правил безопасности дорожного движения.

Ранее мы сообщали о смертельном ДТП с участием автобуса MAN и микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, которое произошло возле села Хмелевое Новоукраинского района Кировоградской области. В результате аварии погибли шесть человек, в том числе ребенок. Еще шестеро получили травмы и были госпитализированы.



Также в Киеве на перекрёстке столкнулись Renault и служебный Mitsubishi с включёнными проблесковыми маячками. В результате удара служебный автомобиль перевернулся, погиб полицейский.