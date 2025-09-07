Смертельное ДТП в Киеве. Водитель вылетел на встречку, погиб сам и убил своего пассажира
В Дарницком районе Киева произошла смертельная авария.
Об этом сообщает в Фейсбуке столичная полиция.
По предварительной информации, сегодня около 17:00 24-летний водитель Audi, превысив скорость на Харьковском шоссе, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan.
От удара Audi загорелся, молодой водитель и 45-летний пассажир погибли на месте происшествия.
Водитель и пассажирка Nissan — 59 и 47 лет соответственно, — а также 22-летний пешеход, находившийся рядом в момент аварии, получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа столичной полиции. По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины о нарушении правил безопасности дорожного движения.
