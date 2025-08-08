Торговый центр "Оушен Плаза" в столице Украины протаранил автомобиль.

Кадры инцидента с камер наблюдения здания публикуют местные телеграм-каналы.

Легковая машина белого цвета протаранила витрину заведения и опрокинула турникет, через который проходят посетители. На одном из видео три человека поднимаются с цокольного этажа на экскалаторе; когда они достигают вестибюля, автомобиль, продолживший движение внутри здания, проносится прямо перед ними.

Транспортное средтво останавливает только столкновение со стеной в конце помещения. Дерево, стоявшее в белом горшке посреди прохода оказывается опрокинутым на пол.

Пострадавших нет. О состоянии водителя и причинах произошедшего не сообщается.

Война в Украине продолжается 1262-й день. Последние новости с ключевыми событиями 8 августа 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продвинулась на трёх участках у границы Днепропетровской области в районе села Удачного, сообщает Deep State. Также неприятель получил продвижение в направлении посёлка Родинского и к северу от Часова Яра. Путин и Трамп договорились в ближайшее время провести личную встречу по Украине.

