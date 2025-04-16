Суд отменил приговор экс-главе Броварской РГА Майбоженко, который отделался штрафом за пьяное ДТП
Апелляционный суд отменил приговор бывшему главе Броварской районной городской администрации Владимиру Майбоженко, который пьяным сбил четырех человек. Дело отправили на новое рассмотрение.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.
В сообщении говорится, что прокуроры добились в суде отмены приговора экс-председателю Броварской РГА Майбоженко, совершившему ДТП.
"Благодаря принципиальной позиции ювенальных прокуроров Киевской областной прокуратуры Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора по приговору Броварского горрайонного суда, назначив новое рассмотрение в суде первой инстанции", - говорится в сообщении.
Ранее приговором Броварского горрайонного суда бывшему председателю Броварской РГА было назначено наказание в виде штрафа в размере 34 000 грн с лишением права управлять транспортными средствами на три года.
Напомним, будучи еще в должности главы РГА, Майбоженко в апреле прошлого года сбил четырех человек на переходе. Алкотестер зафиксировал у чиновника алкоголь в крови.
На следующий день после ДТП Владимира Майбоженко освободили от исполнения должностных обязанностей, тогда же его взяли под стражу без права внесения залога.
Проведя меньше полугода в СИЗО, экс-глава Броварской РГА вышел на свободу под личное обязательство.