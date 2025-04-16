Апелляционный суд отменил приговор бывшему главе Броварской районной городской администрации Владимиру Майбоженко, который пьяным сбил четырех человек. Дело отправили на новое рассмотрение.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

В сообщении говорится, что прокуроры добились в суде отмены приговора экс-председателю Броварской РГА Майбоженко, совершившему ДТП.

"Благодаря принципиальной позиции ювенальных прокуроров Киевской областной прокуратуры Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора по приговору Броварского горрайонного суда, назначив новое рассмотрение в суде первой инстанции", - говорится в сообщении.

Ранее приговором Броварского горрайонного суда бывшему председателю Броварской РГА было назначено наказание в виде штрафа в размере 34 000 грн с лишением права управлять транспортными средствами на три года.

Напомним, будучи еще в должности главы РГА, Майбоженко в апреле прошлого года сбил четырех человек на переходе. Алкотестер зафиксировал у чиновника алкоголь в крови.

На следующий день после ДТП Владимира Майбоженко освободили от исполнения должностных обязанностей, тогда же его взяли под стражу без права внесения залога.

Проведя меньше полугода в СИЗО, экс-глава Броварской РГА вышел на свободу под личное обязательство.