Польша экстрадировала в Украину военного, который в 2023 году врезался в автобус под Киевом
В Украину экстрадировали военнослужащего, подозреваемого в совершении ДТП с тяжелыми последствиями в 2023 году.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
В 2023 году в селе Старое Бориспольского района Киевской области мужчина выехал со второстепенной дороги и врезался в автобус. Два пассажира автобуса получили тяжкие телесные повреждения, а водитель – средней тяжести.
Чтобы избежать наказания, военный незаконно пересек границу с Молдовой, откуда уехал в Польшу. На днях его выдали, теперь он находится под стражей.
Военнослужащий был объявлен в международный розыск, а впоследствии задержан польскими правоохранителями.
После экстрадиции его сразу задержали, а суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей.
Напомним, бывший глава Броварской районной администрации Владимир Майбоженко отделался штрафом за пьяное ДТП с пострадавшими.
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