В Украину экстрадировали военнослужащего, подозреваемого в совершении ДТП с тяжелыми последствиями в 2023 году.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

В 2023 году в селе Старое Бориспольского района Киевской области мужчина выехал со второстепенной дороги и врезался в автобус. Два пассажира автобуса получили тяжкие телесные повреждения, а водитель – средней тяжести.

Чтобы избежать наказания, военный незаконно пересек границу с Молдовой, откуда уехал в Польшу. На днях его выдали, теперь он находится под стражей.

Военнослужащий был объявлен в международный розыск, а впоследствии задержан польскими правоохранителями.

После экстрадиции его сразу задержали, а суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей.

Напомним, бывший глава Броварской районной администрации Владимир Майбоженко отделался штрафом за пьяное ДТП с пострадавшими.

Он в состоянии алкогольного опьянения, влетел в группу людей на переходе. Одного человека пришлось вытащить из-под колес машины, ещё трое пешеходов серьёзно пострадали. Алкотестер зафиксировал у чиновника алкоголь в крови.