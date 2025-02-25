В Хмельницкой области ректор Каменец-Подольского национального университета им. Ивана Огиенко Сергей Копылов сбил пожилого мужчину и покинул место аварии.

По информации правоохранителей, 61-летний мужчина за рулем Mercedes совершил наезд на 70-летнего жителя районного центра, после чего скрылся с места ДТП.

Скорую помощь и полицию вызвал водитель другого автомобиля, который заметил потерпевшего на дороге.

Подозреваемого быстро нашли. В ходе разбирательств установили, что нарушителем оказался ректор университета Сергей Копылов.

На своей странице в Facebook он рассказал о происшествии и попытался оправдаться. По его словам, 22 февраля, когда он ехал на машине, "в темноте из кустов неожиданно на проезжую часть выбежал мужчина". Копылов сообщил, что "остановился и предложил помощь, на что в ответ получил нецензурную брань и отказ". Он заверил, что в момент наезда был трезв, а сейчас содействует расследованию аварии.

Напомним, недавно под Полтавой произошло смертельное ДТП, погибла 39-летняя популярная блогерша Анна Жук с 370 тысячами подписчиков, известная как Анет.

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