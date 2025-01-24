В Полтавской области произошло ДТП, в котором погибла 39-летняя женщина. Об этом сообщает Национальная полиция.

За рулем Lexus был мужчина 1999 года рождения. Он столкнулся с грузовиком Renault Premium, который стоял за пределами проезжей части дороги.

В салоне был ребенок 2015 года рождения. Он, водитель Lexus и водитель фуры госпитализированы с травмами.

Телеграм-каналы пишут, что в ДТП погибла популярная блогерша Анна Жук, известная как "Анет".

По их данным, авария произошла на трассе Харьков-Киев сегодня утром, за рулем был ее супруг. Он пошел на обгон по правой полосе, где стояла машина.

В авто также был ребенок, у него перелом.

Опубликовано видео с сильно пострадавшим в аварии Lexus. Официально гибель пока не подтверждена. В Instagram у блогерши 370 тыс. подписчиков.

Ранее мы писали, что в результате масштабного ДТП возле Львова погибли семь человек и трое травмированы. Столкнулись легковой автомобиль, микроавтобус и автопоезд.

Также мы сообщали, что в Хмельницком автомобиль марки BMW X6 на большой скорости влетел в остановку, на которой стояли люди. Три человека погибли.