В аварии на автомагистрали Республики Словения погибли пять человек, предварительно четверо из них – гражданки Украины.

Об этом сообщает местное издание Delo со ссылкой на полицию.

По информации правоохранителей, украинский водитель микроавтобуса, перевозивший семь человек, превысил скорость и врезался в заднюю часть прицепа транспортного средства, которое, по предварительным данным, вёл водитель из России.

Ранее стало известно, что в перевернувшемся автобусе был детский ансамбль из Львова, ехавший на фестиваль в Венгрию.

В результате ДТП пострадал 21 человек, среди них четыре человека с тяжёлыми травмами - граждане Украины 1954, 1958, 2007 и 2011 годов рождения. Ещё четверо несовершеннолетних получили травмы средней тяжести.

Перед этим в ДТП попал автобус, перевозивший 60 украинцев на территории Румынии.

Крупное пассажирское транспортное средство врезалось в микроавтобус, припаркованный на обочине.

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