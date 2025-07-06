В автобусе, который перевернулся в Венгрии, ехал детский ансамбль из Львова. Дети направлялись на фестиваль в город Охрид.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины в комментарии изданию "РБК-Украина".

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате ДТП пострадал 21 человек, среди них четыре человека с тяжёлыми травмами - граждане Украины 1954, 1958, 2007 и 2011 годов рождения. Ещё четверо несовершеннолетних получили травмы средней тяжести - их выпишут под ответственность сопровождающих.

Остальные участники аварии направлены в город Кунсентмартон, где находится основная группа.

Ранее мы писали, что автобус, перевозивший 60 украинцев, попал в ДТП на территории Румынии.

А перед этим в ДТП попал автобус с украинцами во Франции. Среди погибших в автокатастрофе, произошедшей во французском департаменте Сарта – трое украинских граждан.

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