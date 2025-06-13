Среди погибших в автокатастрофе, произошедшей во французском департаменте Сарта – трое украинских граждан.

Об этом сообщил посол Украины в Париже Вадим Омельченко, передают украинские СМИ.

"Всего в автобусе было 63 человека. Основная группа подростки – в возрасте от 14 до 18 лет. К сожалению, есть 4 погибших – это взрослые. Три гражданина Украины. Один – мужчина, сопровождавший группу с французской стороны, то есть контактирующий во французском лицее, с которым происходил этот обмен. Есть двое тяжёлых раненых, которые в реанимации, один из них сейчас на операции. Все находятся в сильном стрессе", – рассказал посол после посещения пострадавших в госпиталях.

По данным местных властей, всего погибли четыре человека, ещё 11 получили ранения.

Ранее под Варшавой перевернулся пассажирский автобус с украинцами.

На трассе по направлению в сторону аэропорта Шопена водитель автобуса потерял управление на повороте, после чего влетел в ограждение.

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