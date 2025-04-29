В Польше под Варшавой перевернулся пассажирский автобус с украинцами, есть пострадавшие. Об этом сообщает Miejski Reporter.

На трассе по направлению в сторону аэропорта Шопена водитель автобуса потерял управление на повороте, после чего влетел в ограждение.

В итоге автобус опрокинулся на бок и врезался в столб.

Из 26 пассажиров пострадали 17 человек. Ими являются граждане Украины, Беларуси и Испании.

На месте работали спасатели и медики. Четырнадцать пострадавших сразу же увезли в больницу, еще несколько человек получали помощь прямо на обочине - двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Позже, во время спасательных работ, в машину спасателей на скорости врезался грузовик.

Напомним, в Варшаве водитель автобуса сбил 14-летнего гражданина Украины. Подросток умер в больнице от полученных травм.

Ранее в Винницкой области произошло ДТП с участием автомобиля Renault и маршрутного микроавтобуса Mercedes-Benz, в результате чего погибли три человека, еще множество получили ранения.