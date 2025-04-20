В Винницкой области произошло ДТП с участием автомобиля Renault и маршрутного микроавтобуса Mercedes-Benz, в результате чего погибли три человека, еще множество получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Винницкой области.

По данным правоохранителей, инцидент случился на автодороге Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский, между селами Украинское и Шевченково Копайгородской громады.

50-летний житель Могилев-Подольского района за рулем Renault выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом под управлением 36-летнего жителя Винницкого района.

Отмечается, что в результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте, а двое пассажиров микроавтобуса 27 и 54 лет умерли во время оказания медицинской помощи.

Еще восемь пассажиров микроавтобуса, среди которых двое несовершеннолетних в возрасте 12 и 16 лет, получили телесные повреждения и в настоящее время госпитализированы.

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