В Венгрии автобус с украинцами попал в аварию. Пострадали 19 человек, 17 из них - дети.

Об этом сообщает посольство Украины в Венгрии.

По предварительной информации, пострадавших госпитализировали в местные больницы, 4 из них в тяжелом состоянии, погибших нет.

"На месте происшествия продолжаются спасательные мероприятия. Посол Федор Шандор и украинские консулы находятся на месте происшествия с целью оказания оперативного содействия гражданам Украины", - говорится в сообщении.

Венгерская полиция заявляет, что ДТП произошло 6 июля около 5 утра недалеко от Кундялуша, между городами Кунсентмартон и Тисафельдвар.

Автобус по неустановленным причинам съехал в кювет и опрокинулся на бок возле железнодорожного насыпа. В салоне находились 77 человек — взрослые и дети.

Отмечается, что пострадавших госпитализировали в местные больницы Солнока, Кечкемета и Сентеша. Остальные 49 пассажиров обеспечены временным размещением в Доме культуры в Кунсентмартоне и завтраком.

Отметим, что это не первый случай, когда автобус с украинцами попадает в ДТП на территории Европы.

Ранее мы писали, что в конце июня в румынском Бакэу в ДТП попал автобус, перевозивший 60 граждан Украины, в том числе 21 ребенка. Один человек погиб, несколько ранены.

В начале июня во Франции автобус с украинцами также попадал в ДТП. Среди погибших в автокатастрофе, произошедшей во французском департаменте Сарта – трое украинских граждан.