В румынском Бакэу в ДТП попал автобус, перевозивший 60 граждан Украины, в том числе 21 ребенка. Один человек погиб, несколько ранены.

Об этом сообщает издание Digi24.

Автобус врезался в микроавтобус, припаркованный на обочине. Водитель был трезв. Микроавтобус перевозил пять человек.

"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек в возрасте от 27 до 65 лет - четверо в микроавтобусе и один в автобусе, а также погибла 29-летняя женщина из коммуны Агэш, находившаяся в микроавтобусе", - сообщили представители полиции Бакэу.

Напомним, во Франции автобус с украинцами попал в ДТП. Погибли три гражданина Украины и один мужчина, сопровождавший группу с французской стороны. Всего в автобусе было 63 человека. Основная группа подростки – в возрасте от 14 до 18 лет.

Ранее под Варшавой перевернулся пассажирский автобус с украинцами. Водитель потерял управление на повороте, после чего влетел в ограждение. Из 26 пассажиров пострадали 17 человек. Ими являются граждане Украины, Беларуси и Испании.